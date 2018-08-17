بالصور.. مؤذنو المسجد الحرام يوزعون الهدايا على الحجاج

نايف السالم(صدى):

وزع عدد من مؤذني المسجد الحرام بعض الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، ضمن الموسم السادس من حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا ” تحت إشراف رئاسة شؤون الحرمين.

وشارك كل من الشيخ إبراهيم مدني والشيخ حسين شحات في توزيع الهدايا على الحجاج والزوار بالقرب من جسر النبي صلي الله عليه وسلم.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين وزعت عصا بيضاء وساعة ناطقة على المكفوفين من حجاج وزوار بيت الله الحرام؛ لتنبههم بدخول أوقات الصلاة، وذلك بالمصلى الخاص بهم بتوسعة الملك فهد مقابل باب 68.

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