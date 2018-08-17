رئاسة الحرمين توزع ” عصا بيضاء وساعة ناطقة ” على المكفوفين بالحرم

نايف السالم(صدى):

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عصا بيضاء وساعة ناطقة على المكفوفين، لتنبههم بدخول أوقات الصلاة، وذلك بالمصلى الخاص بهم بتوسعة الملك فهد مقابل باب 68.

جاء ذلك في إطار حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” ، حيث أكد فيصل الجودي، مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة، أن تلك المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي تقوم بها الوحدة في موسم الحج.

وبيّن ” الجودي ” ، أن وحدة ذوي القدرات الخاصة تختص بتقديم المعاملة الخاصة لهذه الفئة الغالية من مختلف الجوانب، مؤكدًا على حرص الرئاسة على تسخير الإمكانات المساعدة لهم في أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.