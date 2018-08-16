“ نقاء ” : امتناع الحجاج عن التدخين في المشاعر احترام لقدسية مكة المكرمة كمدينة خالية من التدخين

سعيد العجل(صدى):

تنظم الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) بالتنسيق مع الامن العام حملات توعوية عن اضرار التدخين بين حجاج بيت الله الحرام .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء المستشار سليمان بن عبد الرحمن الصبي أن منظمة الصحة العالمية تصنف مكة والمدينة كمدينتين خاليتين من التدخين وبموجب ذلك نالت المملكة جائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ لعام 2007م والتي تمنح عادة للدول البارزة تقديرا لجهودها المتواصلة في مكافحة التبغ وما تقدمه قيادتنا الرشيدة من التزام سياسي لمبادرة إعلان مكة المكرمة والمدينة المنورة خاليتين من التبغ، ولهذا الواجب الشرعي والاخلاقي يحتمان على الحاج الامساك عن التدخين في هذين الحرمين الشريفين .

واضاف الصبي: إن الحج فرصة عظيمة للمدخنين للاقلاع عن التدخين مشيرا إلى ان الأجواء الروحانية السائدة في الحج تحتم على الحاج إتباع سلوكيات تتسم بالاتزان والاستقامة فشرف المكان والزمان يلزمان الحاج على احترام وتعظيم شعائر الله، والبعد عما يدنسها من سلوك وعادات غير مألوفة كشرب الدخان الذي تتأذى منه الملائكة والناس، لافتا إلى ان المدخن سيستعيد صحته بعد الاقلاع عنه، ويتخلص من الامراض المحتملة التي يمكن ان تصيبه إذا استمر في التدخين كما ان تخليه عن هذه الآفة سيسعد من يحب من الاهل والأحباب والاصدقاء ، ومن ثم يكون الحاج قد ظفر بالحسنين الأولى أنه ادى مناسك الحج بصورة شرعية بعيدا عن معصية الدخان والثانية أقلاعه عن التدخين واستعادة صحته

وفي ختام تصريحه دعا الصبي الحجاج إلى ضرورة الحفاظ على المشاعر المقدسة بعيدا عن التدخين احتراما لمشاعر غير المدخنين من الحجاج الذي يتأذون من رائحة الدخان، متمنيا للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا