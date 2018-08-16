مكتب الاشراف النسائي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يعقد اجتماع مع لجنة طوارئ

نايف السالم(صدى):

تم الاجتماع يوم الخميس الموافق 1439/12/5هـ بقيادة الدكتورة نوال الضبيبان مساعدة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للإشراف النسائي مع عضوات لجنة الطوارئ المشاركين بأعمال الحج1439هـ والجمعيات الأهلية التي يشرف عليها مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة.

تم إستعراض الخطط للجنة المشاركة موضحين أهمية التقيد بماورد بالخطة وان يكون هناك تكاتف وتعاون وخاصه عند حصول حالات للطوارى لاسمح الله وقد تم تقسيم العمل وتحديد مبادرات الجمعيات بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.

وقد حضر الاجتماع عضوات من جمعية هدية الحاج والمعتمر وجمعية شفاء وجمعية أم القرى النسائية وجمعية جنوب قرى مكة بالاضافة الى لجنة الطوارئ.

تم بعد ذلك زيارة مقر جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة للإطلاع على الجهود المبذوله والمقدمة من الجمعية والتي من أبرزها الكبسولة الفندقية والتي تهدف الى خدمة حجاج بيت الله الحرام .

وبالختام تم تقديم الشكر الجزيل لجميع الجمعيات اللاتي سارعن بالمشاركة والمبادرة ولعضوات لجنة طوارئ حج 1439 هـ ومطالبتهم بإستشعار المسؤلية العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.