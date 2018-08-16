علماء ينتجون حبة دواء لعلاج ضغط الدم
نجح علماء في إنتاج حبة دواء أكدوا أنها ستحدث ثورة في علاج مرض ارتفاع ضغط الدم بالمستقبل، كما أضافوا أن 20% من المرضى سوف يستفيدون من هذا الدواء.
وأظهرت دراسة حديثة أجريت أن العلاج الجديد حقق نجاحًا باهرًا بعدما وصلت نسبة فعالياته لـ 70% ، كما قالت الدكتورة روث ويبستر التي أجرت الدراسة بمعهد جورج للصحة العالمية إن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وأشارت الدكتورة روث إلى أن العلاج الجديد يمكنه أن يساعد عشرات الملايين في خفض ضغط الدم والحد من مخاطره.
وأوضحت تجربة أخرى أجريت على 700 مريض بسريلانكا أن الحبوب الجديدة حققت فاعلية أكثر من التقليدية، حيث وجدوا أنها تخفض ضفط الدم وتساعد على إدرار البول.
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