علماء ينتجون حبة دواء لعلاج ضغط الدم

واشنطن(صدى):

نجح علماء في إنتاج حبة دواء أكدوا أنها ستحدث ثورة في علاج مرض ارتفاع ضغط الدم ‏بالمستقبل، كما أضافوا أن 20% من المرضى سوف يستفيدون من هذا الدواء.‏

وأظهرت دراسة حديثة أجريت أن العلاج الجديد حقق نجاحًا باهرًا بعدما وصلت نسبة ‏فعالياته لـ 70% ، كما قالت الدكتورة روث ويبستر التي أجرت الدراسة بمعهد جورج للصحة ‏العالمية إن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.‏

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وأشارت الدكتورة روث إلى أن العلاج الجديد يمكنه أن يساعد عشرات الملايين في خفض ‏ضغط الدم والحد من مخاطره.‏

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وأوضحت تجربة أخرى أجريت على 700 مريض بسريلانكا أن الحبوب الجديدة حققت ‏فاعلية أكثر من التقليدية، حيث وجدوا أنها تخفض ضفط الدم وتساعد على إدرار البول‎.‎