” فيس بوك ” يعرض مباريات دوري أبطال أوروبا مجانًا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الأربعاء ،عن إمكانية بث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع ” فيس بوك ” مجانًا، وذلك في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتفاق، يمنح ” فيس بوك ” حقوق بث 32 مباراة في كل موسم على الهواء مباشرة ،وبشكل مجاني من بينها مباراة نهائي دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبية.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، قد أعلن عن صفقة تاريخية مع ” فيس بوك ” تسمح للمشجعين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجانًا.

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