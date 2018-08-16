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” فيس بوك ” يعرض مباريات دوري أبطال أوروبا مجانًا

” فيس بوك ” يعرض مباريات دوري أبطال أوروبا مجانًا
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الأربعاء ،عن إمكانية بث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع ” فيس بوك ” مجانًا، وذلك في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتفاق، يمنح ” فيس بوك ” حقوق بث 32 مباراة في كل موسم على الهواء مباشرة ،وبشكل مجاني من بينها مباراة نهائي دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبية.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، قد أعلن عن صفقة تاريخية مع ” فيس بوك ” تسمح للمشجعين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجانًا.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 25 دقيقة

حلو على كذا بنشترك في الفيس بوك

[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 24 دقيقة

ماينقل الدوري حقنا
ترى النصر عندي اهم من كل اندية العالم

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