” فيسبوك ” يعرض مباريات ريال مدريد وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

اتفقت فرق الدوري الإسباني، مع ” فيسبوك ” على عرض مبارياتهم ” بث مباشر ” ؛ بما في ذلك مباريات ريال مدريد وبرشلونة الناديي الأكبر في العالم.

وأوضح الدوري الإسباني، في بيانٍ له أن جميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة في الموسم الجديد والتي تبدأ يوم الجمعة ستكون متاحة للمشاهدين في الهند وأفغانستان وبنجلادش وبوتان ونيبال والمالديف وسريلانكا وباكستان.

ومن جانبه، صرّح ألفريدو برميخو، رئيس الاستراتيجية الرقمية في ليليجا لا ليجا: ” كان أحد أهدافنا خلال العامين الماضيين هو تقديم المحتوى إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، لذا فإنّ الشراكة مع المنصات المجانية مثل Facebook ، التي لديها 270 مليون مستخدم في الهند، هي المفتاح بالنسبة لنا. ” ؛ فيما دفعت شركة سوني مبلغ 32 مليون دولار عن الحق في بث الدوري الإسباني بين عامي 2014 و 2018.