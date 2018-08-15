سفارة المملكة في إيطاليا تنفي وجود مصابين في انهيار جسر جنوة

نايف السالم(صدى):

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفية في إيطاليا، أنه لا يوجد أي مصابين سعوديين في حادث انهيار الجسر بمدينة جنوة.

وأوصت السفارة في تغريدة لها عبر ” تويتر ” ، المواطنين السعوديين في إيطاليا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتواصل عبر أرقام الطوارئ للضرورة.

وكتبت السفارة قائلة: ” تتقدم السفارة بأحر التعازي لأسر ضحايا انهيار الجسر بمدينة جنوة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وتتابع السفارة الحادثة أولاً بأول ولم يرد اي بلاغ بوجود مواطنين ولله الحمد. توصي السفارة مواطنيها الأعزاء بأخذ الحيطة والحذر والتواصل عبر أرقام الطوارئ للضرورة وحفظ الله الجميع من كل سوء ” .

اقرأ أيضًا: