بالفيديو.. عشرات القتلى في مأساة انهيار جسر بإيطاليا

روما(صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى في مدينة جنوة؛ عقب سقوط جسر يمثل جزءًا من طريق سريع.

وأوضحت أن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا بعدما انهار الجسر أثناء هطول أمطار غزيرة؛ فيما صرّح وزير النقل، دانيلو تونينلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أتابع بقلق شديد ما يحدث في جنوى.. والذي يبدو أنه مأساة كبيرة. ”

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله الجسر الذي أقيم في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016، أثناء انهياره وهو يعلوه الضباب والغبار.