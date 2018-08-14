تفاصيل حريق برج الضمان الصحي.. وعودة مركز الاتصال للعمل

علي القحطاني (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، ملابسات الحريق الذي وقع اليوم الثلاثاء في مبنى الأمانة العامة للمجلس.

وأشار في بيان له، إلى أنه في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من مساء اليوم تمت ملاحظة تصاعد أدخنة من وحدات التكييف في الدور الخامس من مقر الأمانة العامة، الواقع في حي الملقا طريق الملك فهد.

وأضاف، أنه تم إعلان حالة الطوارئ وتطبيق البروتوكول الخاص بهذه الحالات حيث تم فورًا إبلاغ الدفاع المدني وإخلاء المبنى من جميع المتواجدين فيه بدون أي إصابات.

وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق وسيطرت عليه بشكل سريع، فيما جرى العمل على تهيئة المكان المناسب لاستمرار أعمال المجلس في خدمة أطراف العلاقة التأمينية.

ونوَّه المجلس، إلى عودة مركز الاتصال للعمل حسب ساعات العمل المعلن عنها، قبل قليل.

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