بالفيديو والصور.. ” الدفاع المدني ” يسيطر على حريق في برج الضمان الصحي بالرياض

عادل الحربي (صدى):

اندلع حريق في أنظمة التكييف في برج الضمان الصحي مكون من 15 دوريًا بحي الملقا طريق الملك سلمان بن فهد باتجاه الجنوب، اليوم الثلاثاء.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض من إخماد الحريق الذي انحصر في الدور الخامس والحادي عشر في غرف التكييف؛ مما أدى إلى انتشار الدخان في كافة المبنى.

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وأكد الدفاع المدني انه تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو وفيات بالحادث، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على الأسباب.