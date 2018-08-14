أمير مكة يعلق على واقعة رجل الأمن الذي أعطى حذاءه لحاجة مسنة

نايف السالم(صدى):

علّق الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، على واقعة رجل الأمن الذي خلع حذاءه لحاجة مسنة.

وقال أمير مكة، معلقًا: ” أهنئ هذا الرجل وأسرته ومجتمعه ” ؛ حيث كان قد أظهر مقطع فيديو رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج يتخلى عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون.

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