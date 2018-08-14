أمير مكة يعلق على واقعة رجل الأمن الذي أعطى حذاءه لحاجة مسنة
علّق الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، على واقعة رجل الأمن الذي خلع حذاءه لحاجة مسنة.
وقال أمير مكة، معلقًا: ” أهنئ هذا الرجل وأسرته ومجتمعه ” ؛ حيث كان قد أظهر مقطع فيديو رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج يتخلى عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون.
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بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير , الله يكثر من أمثاله .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30691 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51942 ] نشر منذ 1 ساعة
رجل الأمن يستاهل الإشاده به وبأهله الذين ربوه ,, وانتم من علمتوه ،،،
,, ودفعتوا له راتب ، لإعانته على فعل ماتربى عليه وماتعلمه من تعاليمكم الحميدة المجيده ، ياسمو الأمير ,,
,, بارك الله فيكم جميعاً وسدد على دروب الخير خطاويكم ,, آمين ,,