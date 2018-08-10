شاهد.. رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون
في موقف يجسد معنى الانسانية بأنبل صورها، قام رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج بالتخلي عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون.
وأظهر مقطع فيديو قيام رجل أمن يترجل ويخلع نعليه ، ويعطيها لحاجّة فقدت نعليها وانتعلت كرتوناً ، ولم يكترث لشدة الحرارة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وأثنى النشطاء على موقف رجل الأمن الإنساني تجاه السيدة .
فهد[ عدد التعليقات: 1922 ] نشر منذ 30 دقيقة
جزاك الله كل خير
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يحمي راخل الامن من كل حقد لهذا البلد المعطاء
نوير[ عدد التعليقات: 1172 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يكتبلك الخير يا اخي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10591 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يجزاه كل خير ويحفظه .