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  3. شاهد.. ‏رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون

شاهد.. ‏رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون

شاهد.. ‏رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون
علي القحطاني(صدى):

في موقف يجسد معنى الانسانية بأنبل صورها، قام رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج بالتخلي عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون.

وأظهر مقطع فيديو قيام رجل أمن يترجل ويخلع نعليه ، ويعطيها لحاجّة فقدت نعليها وانتعلت كرتوناً ، ولم يكترث لشدة الحرارة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وأثنى النشطاء على موقف رجل الأمن الإنساني تجاه السيدة .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1922 ] نشر منذ 30 دقيقة

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يحمي راخل الامن من كل حقد لهذا البلد المعطاء

[ عدد التعليقات: 1172 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يكتبلك الخير يا اخي

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