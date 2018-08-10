شاهد.. ‏رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون

علي القحطاني(صدى):

في موقف يجسد معنى الانسانية بأنبل صورها، قام رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج بالتخلي عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون.

وأظهر مقطع فيديو قيام رجل أمن يترجل ويخلع نعليه ، ويعطيها لحاجّة فقدت نعليها وانتعلت كرتوناً ، ولم يكترث لشدة الحرارة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وأثنى النشطاء على موقف رجل الأمن الإنساني تجاه السيدة .