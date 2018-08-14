” الكهرباء ” تؤكد: فاتورة الـ400 ريال تفصل التيار

علي القحطاني (صدى):

أوضحت شركة الكهرباء عدة معلومات عن برنامج ” تيسير ” ، مؤكده أنه في حال عدم سداد فواتير الكهرباء لشهرين متتاليين سيلغي ” تيسير ” عن المشترك.

وأضافت الشركة أن آلية فصل التيار الكهربائي عن غير المستهلكيم المسددين لن تتغير، وستبقى كما هما هي في حال تجاوز مبلغ الفاتورة 400 ريال ولم تسدد لأكثر من 6 أشهر.

كما أشارت إلى أنه يجرى احتساب الفاتورة بناءً على استهلاك آخر 12 شهرًا، لافته إلى أن خدمة برنامج ” تيسير ” مخصصة للفواتير التي يبلغ متوسط استهلاكها الشهري بين 300 – 3000 ريال.

وبيت أن برنامج ” تيسير ” يسمح بسداد قيمة متوسط الاستهلاك بمبلغ ثابت حتى نهاية 2018، بدلًا من سداد كامل قيمة الفاتورة دفعة واحدة، لافته إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر 2018 سيتم عمل تسوية للحسابات للمبالغ المتبقية للمستهلك أو التي عليه مع إمكانية إلغاء الخدمة.

وعن إلغاء برنامج ” تيسير ” ، أكدت الشركة أن إلغاء البرنامج وتعديل الفاتورة يستغرق 5 أيام عمل، كما يمكن لأصحاب الفواتير ممن تم تسجيلهم تلقائيًا بخدمة ” تيسير ” التقدم بطلب إلغاء الخدمة من خلال ” موقع الشركة هنا ، أوتطبيق ” الكهرباء ” على الأجهزة الذكية، أو مركز خدمة المشتركين 920001100 ، أو إرسال رقم الإشتراك إلى حساب (العناية بالمشتركين) على تويتر.

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