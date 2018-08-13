السعودية للكهرباء توضح أهمية برنامج ” تيسير ” وطرق إلغاء الاشتراك

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الاشتراك التلقائي في تطبيق ” تيسير ” لا يترتب عليه أي التزامات، كما أنه يمكن للمشترك متابعة السداد بانتظام عليه وعلى و موقع الشركة، إضافة إلى التعرف في أي وقت على القيمة الفعلية و قسط ” تيسير ” .

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج صمم للمشتركين الذين قد يواجهون صعوبة في تسديد فواتيرهم، لا سيما في الصيف والإجازات.

وأضافت أنه يعمل وفق آلية متوازنة والتصفية في نهاية العام بناء على إجراء دقيق، ويهدف إلى إضفاء المزيد من التوازن لعمليات السداد الشهرية وضبط الميزانية المخصصة لفاتورة الخدمة الكهربائية.

كما بيَّنت أنه يمكن إلغاء الاشتراك في البرنامج من خلال:

-موقع الشركة هنــــا.

-تطبيق ” الكهرباء ” على الأجهزة الذكية.

– مركز خدمة المشتركين 920001100 .

-إرسال رقم الإشتراك إلى حساب (العناية بالمشتركين) على تويتر.