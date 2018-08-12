تدشين انطلاقة ” هديّة ” لحجاج بيت الله الحرام من ” حلويات سعد الدين “

سعيد العجل(صدى):

دشنّت ” حلويات سعد الدين ” ، اليوم الأحد، انطلاقة المشاركين في ” هديّة ” حجاج بيت الله الحرام ضمن مشروع سعد الدين الخيري لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ، والذي يعتبر الموسم الرابع على التوالي، وبشراكة رئيسة مع سمير سعيد النجار وجمعية العمل التطوعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمطاعم سعد الدين في الرياض بحضور اﻹدارة التنفيذية لحلويات سعد الدين وقيادات الفرق التطوعية المشاركة والتابعة لجمعية العمل التطوعي، وسعادة المستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة برق اﻹلكترونية الشريك اﻹعلامي للحملة في هذا العام، وعدد من اﻹعلاميين.

وأوضح مدير العلاقات العامة واﻹعلام المدير التنفيذي لمشروع سعد الدين الخيري، راشد التميمي، أن المشروع بدأ منذ أربع سنوات بسيارة واحدة، ثم تطور وعملت شراكات عديدة كان من ابرزها جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية حتى وصلنا اليوم لما نحن عليه بفضل الله من احترافية في العمل التطوعي.

وأضاف ” التميمي ” : أنه ” تم عمل الوجبات الجافة في مصنع سعد الدين بالخرج والذي يعتبر أكبر مصنع ممَكنن في الشرق اﻷوسط، وكان اﻹنجاز في وقت قياسي وخلال ٤٨ ساعة تم الانتهاء من تصنيع محتويات الهدية، ثم تحركت الشاحنات ووصلت مدينة جدة، واﻵن تتم التعبئة بأيدي عنصر نسائي متكامل وﻷول مرة ” .

ولفت إلى أن هناك العديد من التحالفات والشراكات مع عدة وزارات وقطاعات حكومية عديدة في دورة المشروع لهذا العام؛ حيث تعددت وتنوعت أماكن استهداف مستقبلي الهدايا، وذلك ضمن خمس مواقع تم استهدافها في هذه السنة وهي: (مركز الضبط في الشميسي، طريق الهجرة بالمدينة المنورة، متحف الحرمين بمكة المكرمة، مشعر عرفة ومزدلفة)، بالإضافة إلى استمرارية تقديم الهدايا طيلة شهر ذي الحجة عبر عدة مواقع، والتي ستخصَص لها وجبات ساخنة بالشراكة مع مطابخ سمير نجار، منوهًا بأن جميع المتطوعين هم نخبة من قيادات العمل التطوعي وحاصلين على الرخصة الدولية في التطوع، مشيراً إلى أن هذا العام سيشارك في الحملة أصغر متطوع على مدار المشروع والبالغ من العمر 12 سنة.

من جانبه، أكد المهندس عمر سعد الدين نائب رئيس حلويات سعد الدين، أن مشروع سعد الدين الخيري مشروع عام ولدينا شراكات مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات البر لنقدم خدمة مجتمعية ومن ضمنها مشروع ” هديّة ” والذي يقدم كهدية لضيوف الرحمن، كما أكد بأن المسؤولية المجتمعية أساس وحق للمجتمع.