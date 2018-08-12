” الحج والعمرة ” تضع 8 توصيات لتنظيم تفويج الحجاج

علي القحطاني (صدى):

وضعت وزارة الحج والعمرة، 8 توصيات بالاتفاق مع مؤسسات الطوافة لتنظيم آلية تفويج الحجاج إلى الحرم، مشددة على ضرورة التزام مؤسسات الطوافة بالخطط الأمنية التشغيلية والخطة التنفيذية لتفويج الحجاج، وإيقاف التدفقات البشرية باتجاه الحرم المكي الشريف في حال امتلائه، حفاظًا على سلامة الحجاج.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة لمؤسسات الطوافة بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة والجهات المختلفة، لضمان تخفيف الازدحام بالمسجد الحرام، مؤكدة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تدفق الحجاج بأعداد كبيرة للمسجد الحرام يومي السادس والثاني عشر من ذي الحجة.

ومن بين التوصيات التي وجهتها الوزارة لمؤسسات الطوافة، ما يلي:

– التنسيق والتعاون بين الجميع لما يتطلبه الموقف، وفقًا للخطط والبرامج.

– إعداد خطة من قبل كل مؤسسة لتفويج حجاجها من المخيمات بمنى إلى مساكنهم بمكة المكرمة بعيدًا عن المسارات المؤدية إلى الحرم المكي.

– ضرورة توعية الحجاج بالالتزام بالتعليمات المبلغة لهم فيما يتعلق بالتوجه إلى الحرم لأداء النُسُك.

– الاستفادة من المرشدين الدينيين لحث الحجاج على الأخذ بالرخص الشرعية وأداء الصلوات بالمساجد القريبة من السكن لأن مكة كلها حرم.

– وضع آلية لنقل الحجاج إلى الحرم على دفعات وبالتناوب بين مؤسسات الطوافة.