حلا شيحة توجه رسالة حادة إلى كافة منتقديها

أماني الغامدي(صدى):

ردَّت الفنانة المصرية حلا شيحة، على جميع منتقدين قرارها بخلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نساء العراق و سوريا اتقتلوا و اغتصبوا محدش نزل بوستات وفيديوهات استجداء و استعطاف و رجاء.. حلا شيحة اتغيرت قناعاتها أصبح الأمر جلل و سبب في شماتة الاعداء و بكاء و ندب و حدب ” .

وأضافت : ” أنا باستصغر الهالة الاعلامية و البكائية دي أمام اي بنت اتقتلت و اتهتك عرضها و شرفها بإسم الدين و الاسلام.و انا عارفة كل الاستجداء ده ليه.. علشان محدش عايز غطا البكابورت ده يتفتح لأن كله هيروح في الرجلين هيتفتح بس لما اعرف احمي بناتي كويس ” .