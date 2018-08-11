حلا شيحة توجه رسالة حادة إلى كافة منتقديها
ردَّت الفنانة المصرية حلا شيحة، على جميع منتقدين قرارها بخلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نساء العراق و سوريا اتقتلوا و اغتصبوا محدش نزل بوستات وفيديوهات استجداء و استعطاف و رجاء.. حلا شيحة اتغيرت قناعاتها أصبح الأمر جلل و سبب في شماتة الاعداء و بكاء و ندب و حدب ” .
وأضافت : ” أنا باستصغر الهالة الاعلامية و البكائية دي أمام اي بنت اتقتلت و اتهتك عرضها و شرفها بإسم الدين و الاسلام.و انا عارفة كل الاستجداء ده ليه.. علشان محدش عايز غطا البكابورت ده يتفتح لأن كله هيروح في الرجلين هيتفتح بس لما اعرف احمي بناتي كويس ” .
براغى[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديها ويهدينا..لم يتركها شياطين الانس والجن الا وخلعت حجاب العفة…
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
طفرت وتبي فلوس
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 19 دقيقة
غطا البكابورت وش هـــــــو ذا .🙄❓🤔.