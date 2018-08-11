أليسون بيكر يسلك طريق محمد صلاح مع الريدز

نواف السالم(صدى):

يتطلع حارس نادي ليفربول الإنجليزي، البرازيلي أليسون بيكر، إلى إثبات أن قدراته الفنية تتناسب مع سعر انضمامه من روما الإيطالي، والسير على خطى اللاعب المصري محمد صلاح مع الريدز.

وأوضح أليسون بيكر، قائلًا: ” نعم الصفقة كانت رائعة بالنسبة لروما، كسروا رقماً قياسياً بسعر تلك الصفقة، وهم سعداء بذلك بشكل كبير، لكنني أسعى لجعلها صفقة جيدة لليفربول أيضًا ” ، مضيفًا: ” سأقدم كل ما لدي للتأكد من ذلك، هذا هو الأمر الأهم. ”

وتابع: ” لدي محمد صلاح كمثال، الجميع في البداية تصور أنه رحيله لليفربول كان صفقة جيدة لروما، نظراً للقيمة المادية، لكن الكل الآن يقولون إنه صفقة جيدة لليفربول ” ، مستدركًا: ” اللعب في الآنفيلد بالموسم الماضي مع روما بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا كان شعوراً مذهلاً بالنسبة لي، رغم الخسارة الكبيرة. “