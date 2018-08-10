المالكي يرد على مزاعم الحوثيين: لم نستهدف حافلة أطفال

فهمي محمد(صدى):

رد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، على مزاعم مليشيا الحوثي الإيرانية باستهداف التحالف لحافلة تقل أطفالًا.

وأكد ” المالكي ” أن الضربات التي نفذتها قوات التحالف في صعدة أمس الخميس، كانت ضد هدف مشروع، نافيًا استهداف حافلة تقل أطفال، قائلًا لمراسل ” CNN ” : ” مرة أخرة تأخد قصة الحوثي ولا تأخذ قصة النحالف المدعومة بالحقائق والأرقام ” .

كما شدد على التدابير عالية المستوى التي يتخدها التحالف في عملياته، مؤكدً أن الحوثيين استهدفوا مدينة جازان بصاروخ باليستي الأربعاء الماضي، راح ضحيته شخص وإصابة 11 آخرين.

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