بالفيديو.. المالكي: استهداف المدنيين عمل عدائي وسيكون هناك محاسبة فورية لمركتبه

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، على أنه سيكون هناك محاسبة للعناصر الإرهابية التي تطلق الصواريخ الباليستية في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن المليشيا الحوثية هي مليشيا إرهابية خارجة عن القانون الدولي، مشيرًا إلى أن صواريخها تطلق بشكل متعمد وعبثي على المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضح أنه تم استهداف مدينة جازان مساء أمس، وهي مدينة بها عدد كبير من المدنيين، مؤكدًا أن هذا العمل عدائيًا ويتعارض مع القانون الدولي.

وقال ” المالكي ” : ” نحن نتفهم استخدام الكلاشينكوف في القتال في أرض المعركة فقط.. ولن يكون هناك تهاون في استهداف المدن السعودية والمدنيين سواء مقيمين أو مواطنين وسوف يتم محاسبة فورية لهم ” .

وبشأن غارة التحالف العربي على مدينة صعدة، أكد أنها غارة ضد العناصر الإرهابية التي استهدفت جازات أمس، مشيرًا إلى أن الحوثيين يحاولون إثارة الرأي العام اليمني والجولي بسرد حجج واهية.