” عموري ” يغيب عن قائمة الهلال بالبطولة العربية
يغيب النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” المنتقل حديثًا إلى الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، عن قائمة فريقه الجديد المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.
ولم يشارك ” عموري ” في البطولة بسبب لوائح المسابقة التي تنص على تسليم قائمة اللاعبين الثلاثاء الماضي، أي قبل 4 أيام من مباراة الفريق الأولى بالمسابقة.
يُذكر أن الهلال يواجه نظيره الشباب العماني، على ملعب جامعة الملك سعود، الأحد المقبل، في أولى مواجهاته بالبطولة العربية.
اقرأ أيضًا:
طلال[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف يعني !!! نريده وبشده
محمد[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 1 ساعة
😢💔💔💔