” عموري ” يغيب عن قائمة الهلال بالبطولة العربية

ماجد محمد(صدى):

يغيب النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” المنتقل حديثًا إلى الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، عن قائمة فريقه الجديد المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

ولم يشارك ” عموري ” في البطولة بسبب لوائح المسابقة التي تنص على تسليم قائمة اللاعبين الثلاثاء الماضي، أي قبل 4 أيام من مباراة الفريق الأولى بالمسابقة.

يُذكر أن الهلال يواجه نظيره الشباب العماني، على ملعب جامعة الملك سعود، الأحد المقبل، في أولى مواجهاته بالبطولة العربية.

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