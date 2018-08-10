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” عموري ” يغيب عن قائمة الهلال بالبطولة العربية

” عموري ” يغيب عن قائمة الهلال بالبطولة العربية
ماجد محمد(صدى):

يغيب النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” المنتقل حديثًا إلى الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، عن قائمة فريقه الجديد المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

ولم يشارك ” عموري ” في البطولة بسبب لوائح المسابقة التي تنص على تسليم قائمة اللاعبين الثلاثاء الماضي، أي قبل 4 أيام من مباراة الفريق الأولى بالمسابقة.

يُذكر أن الهلال يواجه نظيره الشباب العماني، على ملعب جامعة الملك سعود، الأحد المقبل، في أولى مواجهاته بالبطولة العربية.

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أول تعليق من ” عموري ” بعد التعاقد مع الهلال


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف يعني !!! نريده وبشده

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 1 ساعة

😢💔💔💔

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