أول تعليق من ” عموري ” بعد التعاقد مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

خرج اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، في أول تصريح له بعد توقيعه رسميًا لنادي الهلال، موجهًا الشكر إلى رئيس النادي الكابتن سامي الجابر.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي – النائب الأول لرئيس نادي العين – النائب الأول لرئيس مجلس الشرف – رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. . واشكر لسموه دعمه اللا محدود لي ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل ” .

وتابع : ” شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف. .شكرا من الأعماق بومحمد ” .

واختتم : ” شكرا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق .. تحية من الأعماق لعشاق الهلال: سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال ” .