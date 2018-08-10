جوناس يجدد عقده مع بنفيكا بعد إشعال المنافسة بين الهلال والنصر

ماجد محمد(صدى):

جدد نادي بنفيكا البرتغالي تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوناس أوليفيرا لمدة عامين، حتى ينتهي تعاقده مع النادي في 2020م.

وكانت أندية سعودية مهتمة باللاعب، حيث أوضحت بعض المصادر أن البرازيلي جوناس سينتقل للهلال بعدما أشعل المنافسة بين الهلال والنصر، كما أنه يستعد للمغادرة إلى المملكة.

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