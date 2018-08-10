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جوناس يجدد عقده مع بنفيكا بعد إشعال المنافسة بين الهلال والنصر

جوناس يجدد عقده مع بنفيكا بعد إشعال المنافسة بين الهلال والنصر
ماجد محمد(صدى):

جدد نادي بنفيكا البرتغالي تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوناس أوليفيرا لمدة عامين، حتى ينتهي تعاقده مع النادي في 2020م.

وكانت أندية سعودية مهتمة باللاعب، حيث أوضحت بعض المصادر أن البرازيلي جوناس سينتقل للهلال بعدما أشعل المنافسة بين الهلال والنصر، كما أنه يستعد للمغادرة إلى المملكة.

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 3 ساعات

جونااس 😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات

بالتوفيق هذا افضل اختيار

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات

كفوووووو 👏👏👏

[ عدد التعليقات: 17805 ] نشر منذ 3 ساعات

خيرها في غيرها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

والله انه كفو احسن شىء سواه النادي وليته لو كان نادي العين مثله بالظبط كان احسن

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