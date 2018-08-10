جوناس يجدد عقده مع بنفيكا بعد إشعال المنافسة بين الهلال والنصر
جدد نادي بنفيكا البرتغالي تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوناس أوليفيرا لمدة عامين، حتى ينتهي تعاقده مع النادي في 2020م.
وكانت أندية سعودية مهتمة باللاعب، حيث أوضحت بعض المصادر أن البرازيلي جوناس سينتقل للهلال بعدما أشعل المنافسة بين الهلال والنصر، كما أنه يستعد للمغادرة إلى المملكة.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1929 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههة
يعني مصداقيتكم الصحفية بح
طلال[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 3 ساعات
جونااس 😍😍😍😍
ماجد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق هذا افضل اختيار
محمد[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات
كفوووووو 👏👏👏
alfahd42[ عدد التعليقات: 17805 ] نشر منذ 3 ساعات
خيرها في غيرها
Tt[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
والله انه كفو احسن شىء سواه النادي وليته لو كان نادي العين مثله بالظبط كان احسن