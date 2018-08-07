مدرب بنفيكا يستبعد أوليفيرا للاقتراب من الهلال

طلال الغامدي(صدى):

يستعد مهاجم بنفيكا البرتغالي البرازيلي جوناس أوليفيرا إلى المغادرة للمملكة، بعدما قرر الانتقال إلى صفوف الهلال.

واستبعد المدير الفني لبنفيكا البرتغالي روي فيتوريا، أوليفيرا من مواجهة فنربخشة التركي والمقررة اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتدرب اللاعب مع الفريق بسبب الانتقال.

يُذكر أن جوناس أوليفيرا قد أبدى رغبته لرئيس بنفيكا في الانتقال إلى المملكة للعب في دوري المحترفين، ليحسم الهلال الصفقة لصالحه بدلًا من النصر.