الشيخ ” المصلح ” يرد على فتواه حول ” جواز قبول المرأة هدية من رجل أجنبي “

سالم المطيري(صدى):

علق أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الأستاذ الدكتور خالد المصلح على على فتواه التي فُسرت بشكل خاطئ بإجازته قبول المرأة هدية من رجل أجنبي.

وقال المصلح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الالكترونية والإخبارية سؤال نسبته إلي وهو حكم قبول المرأة الهدية من الرجل الأجنبي؟ وللتوضيح أن هذا العنوان للسؤال غير مطابق لما سئلت عنه؛ حيث كان السؤال عن حكم قبول هدية ابن العم، وهو ذو رحم؟ أما هدية الأجنبي فهي مظنة فتنة وتهمة.

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