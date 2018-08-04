بالفيديو.. ” المصلح ” يوضح حكم قبول سيدة هدية من رجل أجنبي

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم قبول سيدة هدية من رجل أجنبي، مبينًا جواز قبولها.

وقال الشيخ خالد المصلح ردا على استفسار سيدة تسأل عن حكم قبولها هدية من ابن عمها خلال برنامج يستفتونك: ” لا بأس من قبول الهدية فإن أهدى الانسان بشئ فيقبله فلا حرج في ذلك، لكن إن كانت تخشى أن توقعها الهدية في أشكال أو يجلب عليها كلام أو يكون سبب للمنة فتردها ” .

وأضاف المصلح: ” الفقهاء قالوا اذا كانت الهدية يتبعها منة فترد ” ، مبينا أن الاستثناءات يجب ان تراعى.