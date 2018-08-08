رئيس الفلبين يهدد شرطة بلاده بالقتل

مانيلا(صدى):

هدد رئيس الفلبين ” رودريغو دوتيرتي ” ، بإصدار أوامر قتل بحق عناصر من شرطة بلاده المتورطين في ارتكاب جرائم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلبيني مع 102 من رجال الشرطة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مختلفة منها الفساد والاغتصاب وتجارة المخدرات.

وقال الرئيس : ” سأقتلكم بالفعل إذا استمررتم على هذا الحال بعد الآن، وسيراقبكم فريق خاص، وسأصدر تعليمات بقتلكم حال ارتكاب أي خطأ صغير ” .