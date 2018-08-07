أسهم 10 شركات تسجل أدنى سعر في 52 أسبوعا

علي القحطاني (صدى):

افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم ” تاسي ” جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنحو 3 نقاط، حيث وصل المؤشر العام عند مستوى 8226 نقطة.

وسجلت أسهم 10 شركات أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا، حيث ارتفعت أسهم 47 شركة بينما انخفضت أسهم 53 شركة.

وجاءت الشركات المسجلة أدنى سعر في 52 أسبوعًا كالتالي ” التعاونية 57.60 ريال، اليمامة للحديد 16.80 ريال، الأندلس العقارية 15.72 ريال، أسمنت الجنوبية 35.55 ريال، سايكو 12.80 ريال ” .

الجزيرة تكافل 20.20 ريال، كهرباء السعودية 18.44 ريال، أسمنت أم القرى 13.48 ريال، الأسماك 23.50 ريال، واتحاد الخليج 14.50 ريال.