إيقاف برامج الابتعاث والزمالة والتدريب إلى كندا
صدر، اليوم الاثنين، توجيه سامي بإيقاف كافة برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، في ظل التدخل السافر للحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة، مع إيجاد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم الدكتور مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، وسيتم الإعلان عن الخطة قريبًا.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51274 ] نشر منذ 42 دقيقة
كفو يادولتنا ،، حزم وجزم ، قول وفعل ..
,, الى الامام يابلادي ، علموهم ادب التعامل وعلموهم كيف يكون رد الفعل ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1909 ] نشر منذ 41 دقيقة
كفو عرفوهم قيمتهم