السيادة أفعال وليست أقوال.. ” السعودية تطرد السفير الكندي ” الأول في الترند العالمي

حمود العنزي (صدى):

عقب صدور بيان وزارة الخارجية بطرد السفير الكندي، بعد تدخل كندا السافر في شؤون المملكة، سرعان ما احتل وسم ” السعودية تطرد السفير الكندي ” المركز الأول في الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ويؤكد ذلك على التفاعل الإيجابي مع قرار المملكة الحازم ضد ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بشأن ما أسمته ” نشطاء المجتمع المدني ” الذين تم إيقافهم في المملكة، وحثها على الإفراج عنهم فورًا.

وتفاعل الكاتب سلمان الدوسري على الهاشتاق قائلا: ” الحزم يظهر بالأفعال كلما مسَّ أحد مصالح السعوديين وسيادة بلادهم، أنتم في زمن سلمان الحزم ومحمد العزم، أهلاً بكم في السعودية العظمى ” .

وقال خبير الشؤون السياسة أمجد طه : ” السعودية تطرد السفير الكندي لتفوهه بـ أحرف ضد شعبها، وضعت أمريكا وزراء تركيا في قائمة العقوبات..ولم ترد انقرة، إلا بتجميد أصول غير موجودة، مسؤولين في بريطانيا يطالبون بمحاكمة مسؤولي قطر ومنعهم من استضافة كاس العالم ولم نرى اي رد لأن السيادة أفعال وليست أقوال ” .

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