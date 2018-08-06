الإطاحة بشخصين استقبلا 482 ألف حبة محظورة بالرياض
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض، اليوم الاثنين، من القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 482.250 حبة من الحبوب المحظورة.
وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر “: ” تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتنسيق مع الجمارك من القبض على شخصين لاستقبالهما ٤٨٢,٢٥٠ حبة من الحبوب المحظورة.
طلال[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك
عمار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 47 دقيقة
ينبغي حسابهم حساب عسير حتي يكونوا عبره لامثالهم
ملك[ عدد التعليقات: 1161 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي مجرم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51274 ] نشر منذ 43 دقيقة
افشخوهم وادبوهم ,,