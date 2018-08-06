الإطاحة بشخصين استقبلا 482 ألف حبة محظورة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض، اليوم الاثنين، من القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 482.250 حبة من الحبوب المحظورة.

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر “: ” تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتنسيق مع الجمارك من القبض على شخصين لاستقبالهما ٤٨٢,٢٥٠ حبة من الحبوب المحظورة.