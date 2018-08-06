  • الإثنين 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. الإطاحة بشخصين استقبلا 482 ألف حبة محظورة بالرياض
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬670
  • 4
  • حوادث

الإطاحة بشخصين استقبلا 482 ألف حبة محظورة بالرياض

الإطاحة بشخصين استقبلا 482 ألف حبة محظورة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض، اليوم الاثنين، من القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 482.250 حبة من الحبوب المحظورة.

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر “: ” تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتنسيق مع الجمارك من القبض على شخصين لاستقبالهما ٤٨٢,٢٥٠ حبة من الحبوب المحظورة.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 50 دقيقة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 47 دقيقة

ينبغي حسابهم حساب عسير حتي يكونوا عبره لامثالهم

[ عدد التعليقات: 1161 ] نشر منذ 46 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي مجرم

[ عدد التعليقات: 51274 ] نشر منذ 43 دقيقة

افشخوهم وادبوهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *