بن سحيم يجلد قطر بعد طرد السفير الكندي من المملكة: سيادتكم المزعومة قتلتوها

طلال الضوي(صدى):

هاجم المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الاثنين، سياسات النظام القطري وتفريطه في سيادته بلده، على عكس ما قامت به المملكة ضد السفير الكندي للمحافظة على سيادتها.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بينما الشقيقة الكبرى تحفظ سيادتها بطرد السفير الكندي، يخنع النظام القطري للفرس والترك ويسمح لهم بانتهاك سيادة قطر، متى يتعلمون كيف تحافظ الدول على مصالحها وسيادتها؟! “.

كما أكد أن النظام القطري لا يعرف من السيادة سوى دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانهم ولكن يفتح أبوابه للترك والإيرانيين، قائلًا ” سيادتكم المزعومة قتلتوها ودفنتوها منذ أن تركتم أشقائكم واستعنتم بالغرباء “.

يُذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا أمس الأحد، رفضت فيه تدخل كندا في شؤون المملكة الداخلية وتعليقها السلبي بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا.

وقالت الوزارة في بيانها ” إن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى “.

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