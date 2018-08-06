تطبيق جديد لمراقبة المساجد.. و ” آل الشيخ ” يتوعد مستغلي المنابر

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة بصد إصدار تطبيق جديد يتم من خلاله مراقبة المساجد، لحساب مدة الصلاة الخطبة بالدقيقة والثانية.

وتوعد ” آل الشيخ ” خلال جولته التفقدية أمس الأحد، لفروع الوزارة في المنطقة الشرقية، مستغلي المنابر لترويج سمومهم، مؤكدًا أنه في حال علمه بأي شخص يستغل منبرًا من المنابر سيتم منعه لدفع شره وشر من جاء به ورضي فيه.

كما أضاف أن الدعوة ليست ميدانًا للعبث، قائلًا ” هناك فئة خرجت علينا، ظلّت أو أظلت وأخذوا شبابنا إلى الشر، وهم الآن يسكنون أفخم البيوت ويركبون أفخم السيارات وأرصدتهم مليئة من الصدقات والزكوات “.

وعن الدعاة المتعاونين من خارج المملكة، أشار ” آل الشيخ ” إلى أن سيستفاد منهم بشرط ألا يكونوا ممن تلوثوا بالفكر الخارجي أو الحزبي أو الإخواني.

كما أكد أن تكليف بعض الأئمة والمؤذنين لعمال أجانب ينوبون عنهم في ما يقومون به من أعمال في المساجد من دون التأكد من توجهاتهم، خطأً من الأخطاء الشائعة في الكثير من المساجد، وستتعامل الوزارة معه فيما يحقق المصلحة لمنع هذه الظاهرة غير المُرضية.

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