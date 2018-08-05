بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقى المواطنين في الشرقية ويعد بتلبية متطلباتهم

علي القحطاني(صدى):

استمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، إلى كافة متطلبات المواطنين، خلال زيارته لعدد من المساجد بالمنطقة الشرقية.

ووعد وزير الشؤون الإسلامية، المواطنين بلتبية متطلباتهم، موضحًا أنه يتشرف بالعمل على تهيئة المساجد وتوفير سبل الطمأنينة فيها وفقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، كما توعد بمحاسبة كافة المقصرين.

وقال الوزير للمواطنين: ” قلبي مفتوح للجميع، وجوالي متاح للجميع للتواصل معي من الصباح إلى الساعة الحادية عشرة مساء؛ للاستماع إليكم ولملاحظاتكم ” .

ويأتي ذلك بعدما استوقفه عدد من المواطنين، خلال زيارته الحالية للمنطقة الشرقية في جولة تفقدية للفرع وعدد من المساجد.