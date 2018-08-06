الهلال يرفع قيمة العرض المالي لضم ” عموري “

نواف السالم(صدى):

تباينت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن صفقة انتقال عموري من نادي العين الإماراتي إلى دوري المحترفين عبر بوابة الهلال؛ حيث قال البعض إن عموري بصدد الانضمام إلى النصر.

وفي هذا السياق وفي ظل التضارب بشأن صفقة عموري، أكدت مصادر على أن الهلال أرسل قبل قليل ، عرض رسمي لإدارة العين بشأن استعارة عموري.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر رفعت قيمة العرض المالية.

يجدر الإشارة إلى أن عدد من وسائل الإعلام تداولت أنباء بشأن إنهاء النصرالتعاقد بالفعل مع عموري مقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا.

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