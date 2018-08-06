النصر يحسم صفقة انتقال ” عموري “
تداول عدد وسائل الإعلام أنباء، اليوم الأحد، بشأن إنهاء نادي النصر وحسمه لصفقة انتقال اللاعب الإماراتي ” عمر عبدالرحمن ” رسميًا، نجم نادي العين.
وأشارت التقارير الصحفية ، إلى أن نادي النصر دخل في صفقة انتقال عموري لخطفه من الهلال، مقدم عرضًا بمقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا متفوقًا على الهلال.
وأوضحت ” التقارير ” ، أن الهلال كان قد توصل لاتفاق بين الهلال والعين الإماراتي لانتقال عموري إلى الزعيم لمدة عام على سبيل الإعارة.
وأضافت ” التقارير” ، أن الهلال قدم عرضًا بمقابل 24 مليون درهم، ولكن طالبت إدارة العين الإماراتي النادي السعودي بتسديد قيمة الانتقال لعموري أيضًا وقدرها 2 ملايين درهم.
زائر[ عدد التعليقات: 2586 ] نشر منذ 1 ساعة
الخبر يقول ان النصر يحسم الصفقة
طيب هل هذا اكيد او للان مجرد توقع؟
ياليت ما يحذف الخبر بكرة عند اعلان نادي الهلال الخبر بشكل رسمي في احتفال النادي بالاعبيين الجدد
من الخيال[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الاعب هلالي خلاص
النصر مقدم عرض من ثلاث ايام وكان عرض الهلال فقط شفهي ولكن اليوم العين طلب من الهلال ان يكون العرض مكتوب ويرسل له بشكل رسمي
واعتقد الاعب هلالي وانتهت القصة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3436 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعافية عليكم رغم ان اللاعب ذكر اكثر من مرة انه يفضل الانتقال لنادي الهلال و ما ندري صراحة اذا كان الخبر صحيح نستني لما نسمع من نادي العين
برر[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللاعب هلالي وانتهى