النصر يحسم صفقة انتقال ” عموري “

طلال الغامدي(صدى):

تداول عدد وسائل الإعلام أنباء، اليوم الأحد، بشأن إنهاء نادي النصر وحسمه لصفقة انتقال اللاعب الإماراتي ” عمر عبدالرحمن ” رسميًا، نجم نادي العين.

وأشارت التقارير الصحفية ، إلى أن نادي النصر دخل في صفقة انتقال عموري لخطفه من الهلال، مقدم عرضًا بمقابل 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب في عامًا كاملًا متفوقًا على الهلال.

وأوضحت ” التقارير ” ، أن الهلال كان قد توصل لاتفاق بين الهلال والعين الإماراتي لانتقال عموري إلى الزعيم لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضافت ” التقارير” ، أن الهلال قدم عرضًا بمقابل 24 مليون درهم، ولكن طالبت إدارة العين الإماراتي النادي السعودي بتسديد قيمة الانتقال لعموري أيضًا وقدرها 2 ملايين درهم.