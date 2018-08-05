عودة قناة ” بداية ” مجدداً بعرض لتقديم محتوى جديد

عادل الحربي(صدى):

عادت قناة بداية الفضائية للساحة مجددًا ،بعدما وجهت وزارة الثقافة والإعلام بإغلاق قناة بداية الفضائية بسبب مخالفاتها المستمرة، وإحالة المسؤولين فيها للتحقيق، منذ 4 أشهر، على خلفية قيام مذيع بإبلاغ متسابق شاب، بوفاة والده بشكل مفاجئ.

وقدم مالك القناة عبدالعزيز العريفي عرضاً لبث محتوى تقني تعتزم الرياض تقديمه عبر التلفزيون، رغم كونه مغايراً لمحتوى برامجها المعتاد لدى جمهورها.

جاء ذلك في رد العريفي على مبادرة لاتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كشف عنها رئيس الاتحاد، المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، وتتضمن تقديم محتوى تقني عبر برامج تلفزيون الواقع، بحيث يكون جاذباً للجمهور، قائلا : ” أبارك لمعاليكم هذا النجاح العظيم لهذا العمل الجبار بارك الله بجهودك . وأؤكد لمعاليكم بأن جميع إمكانيات قناة بداية تحت تصرفكم لإنجاح البرامج القادمة بهذا الخصوص ” .

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