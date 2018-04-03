أنباء عن إيقاف قناة بداية وإحالة مسؤوليها للتحقيق

نايف السالم(صدى):

ترددت أنباء قبل قليل أن وزارة الثقافة والإعلام وجهت بإغلاق قناة بداية الفضائية بسبب مخالفاتها المستمرة، وإحالة المسؤولين فيها للتحقيق.

وذكرت مصادر أن القرار جاء على خلفية قيام مقدم إحدى فقرات برنامج “ حياتك ” الذي يعرض على القناة يإبلاغ متسابق شاب، بوفاة والده بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة، الأمر الذي قوبل بانتقادات اتهمت البرنامج بسلوك طريقة لا إنسانية لإثارة الجمهور.

ولم تورد الوزارة أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إغلاق القناة، في الوقت نفسه توقف بث البرامج على القناة بموقع يوتيوب، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة بيان رسمي خلال الساعات القادمة.