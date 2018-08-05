صحف أجنبية: البرازيلي جوناس غير وجهته من النصر إلى الهلال

نواف السالم(صدى):

قالت تقارير صحفية إن المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا، لاعب بنفيكا البرتغالي، غير وجهته من الانضمام لنادي النصر إلى نظيره الهلال.

وذكرت صحيفة برتغالية، أن جوناس سيترك بنفيكا البرتغالي ويتوجه لنادي الهلال بعد تدخل وضغط من جيسوس، على اللاعب.

وأشارت أن الصفقة لم تتم حتى الآن، لكن الاتفاق بين المدرب البرتغالي وإدارة الهلال تم لجلب البرازيلي صاحب الـ34 عاما.

يذكر أن النصر كان يرغب في تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع جوناس والذي قدم مستوى طيبًا مع نادي بنفيكا في الفترة الأخيرة.

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