مقابل 70 مليون ريال.. النصر يقترب من ضم البرتغالي جوناس

نواف السالم(صدى):

اتفق نادي النصر على ضم اللاعب جوناس لاعب بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين، مقابل 70 مليون ريال للنادي، منها 21مليون ريال للنادي و 23 مليون ريال للاعب، دون التوقيع الرسمي حتى الآن.

وأوضحت صحف برتغالية، أن لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا اجتمع مع جوناس ووافق على مغادرته، لكنه طلب اجتماع آخر بحضور وكيل أعماله تياجو غونسالفيس لتحديد مصير جوناس بذهابه إلى النصر أو الاستمرار مع بنفيكا.

وأضافت الصحف أنه تم تحديد الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم في مدينة برايا دا لوز البرتغالية، لافته إلى أن جوناس لم يوقع مع النصر حتى الآن.

ومن جانبها قالت صحيفة ABOLA، أنه بعد مغادرة جوناس إلى المملكة كمحترف النصر، سوف يلعب المهاجم السويسري هاريس سفيروفيتش بشكل أساسي في تشكيلة بنفيكا الموسم المقبل.