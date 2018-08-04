بالفيديو.. والدة عهد التميمي: العالم تضامن مع ابنتي بسبب شكلها
علقت والدة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، على التضامن العالمي الذي حصلت عليه عهد أثناء احتجازها في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأكدت والدة عهد أن العالم تضامن معها بسبب شكلها، قائله ” بصراحة، من المحتمل أن تكون ملامح عهد الشقراء هي التي جلبت هذا التضامن العالمي، وهذا عنصري بالمناسبة؛ لأن العديد من الأطفال الفلسطينيين هم في موقع عهد، ولكنهم لم يعامَلوا بهذه الطريقة ” .
يُذكر أن عهد التميمي خرجت من المعتقلات الفلسطينية، صباح الأحد الماضي، بعد أن قضت ثمانية أشهر بالسجن، كعقوبة لقيامها بصفع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.
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شكلها يهودى .. لذلك تعاطف معها العالم .