بالفيديو.. والدة عهد التميمي: العالم تضامن مع ابنتي بسبب شكلها

القدس المحتلة(صدى):

علقت والدة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، على التضامن العالمي الذي حصلت عليه عهد أثناء احتجازها في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكدت والدة عهد أن العالم تضامن معها بسبب شكلها، قائله ” بصراحة، من المحتمل أن تكون ملامح عهد الشقراء هي التي جلبت هذا التضامن العالمي، وهذا عنصري بالمناسبة؛ لأن العديد من الأطفال الفلسطينيين هم في موقع عهد، ولكنهم لم يعامَلوا بهذه الطريقة ” .

يُذكر أن عهد التميمي خرجت من المعتقلات الفلسطينية، صباح الأحد الماضي، بعد أن قضت ثمانية أشهر بالسجن، كعقوبة لقيامها بصفع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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