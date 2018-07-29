عهد التميمي في أول تعليق بعد الإفراج عنها: تركت عشرات الأسيرات بالسجون

القدس المحتلة(صدى):

كشفت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي عُرفت خلال الفترة الماضية بـ ” رمز المقاومة الفلسطينية ” ، عن وضعها في السجون الإسرائيلية، في أول تعليق عليها بعد الإفراج عنها من المعتقلات الإسرائيلي.

وأكدت ” عهد التميمي ” خلال مؤتمر صحفي لها بعد ساعات من إطلاق سراحها، أنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.

وأوضحت أن حملة الإفراج عنها أوصلت صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، لافته إلى أنه يجب مواصلة الحملات لدعم بقية الأسرى، قائله ” تركت عشرات الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومنهن 3 فتيات قاصرات “.

كما أشارت إلى أنها نجحت في استكمال تعليمها الثانوي أثناء اعتقالها بالرغم من الضغوط التي عانتها من من الاحتلال الصهيوني داخل السجن.

ومن جانبها أكد ناريمان التميمي والدة عهد التميمي أن أبناء الشعب الفلسطيني هم أولاء ملح هذه الأرض ويجب أن يذوبوا فيها.

يُذكر أن عهد التميمي خرجت من المعتقلات الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بعد أن قضت ثمانية أشهر بالسجن، كعقوبة لقيامها بصفع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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