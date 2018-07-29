بالفيديو.. لحظة الإفراج عن عهد التميمي

القدس المحتلة(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة الإفراج عن الفلسطينية عهد التميمي، اليوم الأحد، وذلك بعد أن قضت ثمانية أشهر بالسجن، كعقوبة لقيامها بصفع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه، أكد إساف ليبراتي، المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه قد تم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، اليوم الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدتها ثمانية أشهر، موضحًا أنها هي ووالدتها التي سُجنت أيضًا بسبب تلك الواقعة، قد تم نقلهما من قبل سلطات الاحتلال من سجن داخل إسرائيل، إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عهد التميمي، قد أُدينت بالاعتداء على جندي إسرائيلي العام الماضي، وذلك بعد تصويرها وهي تركله وتصفعه، مما أسفر عن سجنها، لتتحول ” التميمي ” إلى بطلة للفلسطينيين، وذلك بعد أن نشرت والدتها الواقعة التي حدثت أمام منزلها بقرية النبي صالح، يوم 15 ديسمبر، على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

جدير بالذكر، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، قد شاركت منذ طفولتها مع والديها في كثير من المسيرات والمظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكانت دائمًا ما تؤكد إيمانها بما تفعل، مؤكدة أن الخروج في المسيرات المناهضة لإسرائيل، حافز للناس للاستمرار في النضال، رافعة شعار ” اخرجوا من أرضنا.. فهذه الأرض ليست لكم ” .

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