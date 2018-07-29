ساعات قليلة تفصل عهد التميمي عن الحرية

القدس (صدى):

بعد ثمانية أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي ،قضتها أيقونة فلسطين عهد التميمي، ووالدتها ناريمان بتهمة الاعتداء على ضابط اسرائيلي حاول اقتحام منزل العائلة ،ساعات قليلة تفصلها عن الحرية، إذ من المقرر إطلاق سراحها اليوم الأحد.

واعتقلت التميمي في 19 ديسمبر 2017، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين وتطلب الفتاتان من الجنديين مغادرة المكان وتقومان بركلهما وصفعهما.

وحظيت محاكمة عهد ذات الـ 17 عامًا والتي أصبحت أيقونة للمقاومة الفلسطينية، بتغطية إعلامية كبيرة.

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