مقابل 73 مليون ريال.. تفاصيل صفقة النصر مع أحمد موسى

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول صفقة نادي النصر مع نجم ليستر سيتي الإنجليزي اللاعب النيجيري أحمد موسى، وذلك بعد إعلان النصر عن توصلها لاتفاق لضم اللاعب 4 مواسم.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النصر اتفق على ضم اللاعب مقابل 15 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل ” 73 مليون ريال تقريبًا ” ، مع احتمالية دفع 10 ملايين جنيه استرليني إضافية ” 49 مليون ريال تقريبًا ” في حال تحقيق اللاعب البطولات والألقاب مع النصر.

وكان مجلس إدارة نادي النصر أعلن، الأربعاء الماضي، عن توصله لاتفاق مع اللاعب النيجيري أحمد موسى، وذلك بالانضمام إلى الفريق لمدة 4 مواسم.

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