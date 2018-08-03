مقابل 73 مليون ريال.. تفاصيل صفقة النصر مع أحمد موسى
كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول صفقة نادي النصر مع نجم ليستر سيتي الإنجليزي اللاعب النيجيري أحمد موسى، وذلك بعد إعلان النصر عن توصلها لاتفاق لضم اللاعب 4 مواسم.
وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النصر اتفق على ضم اللاعب مقابل 15 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل ” 73 مليون ريال تقريبًا ” ، مع احتمالية دفع 10 ملايين جنيه استرليني إضافية ” 49 مليون ريال تقريبًا ” في حال تحقيق اللاعب البطولات والألقاب مع النصر.
وكان مجلس إدارة نادي النصر أعلن، الأربعاء الماضي، عن توصله لاتفاق مع اللاعب النيجيري أحمد موسى، وذلك بالانضمام إلى الفريق لمدة 4 مواسم.
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طلال[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل العالمي صاحب الريادة والتميز في الصفقات من موسى صائب الى ستويشكوف وفوفانا والبقيه …
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 4 ساعات
احمد موسى لاعب عالمي متمكن ذهب لنادي عالمي تستاهلون💚💛
عمار[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل العالمي أكثر من كذا..الى الأمام دائما ان شاء الله
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 4 ساعات
تستاهلوا يا ابطال
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 4 ساعات
العالمي ليس نادي الفقر ٤ لاعبين في كأس العالم ٢٠١٨ ضمن تشكيلة العالمي .. وللمجد بقية .. (( نصر .. للأبد )).
آخر زمن[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 4 ساعات
ارزاق ماشاء الله
أبوفهد[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 4 ساعات
يا خساره انتهي مستقبله
الصابر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم هذه المبالغ على شي لافائده منه لادنيا ولا دين
بو بدر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
سددوا عن لاعبين النصر المسجونين واتركوا الهياط ما عندكم فلوس