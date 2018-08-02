أحمد موسى يمثل النصر لـ 3 مواسم
أعلن مجلس إدارة نادي ” النصر ” ، اليوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق مع اللاعب النيجيري ” أحمد موسى ” نجم نادي ” ليستر سيتى ” الإنجليزي، وذلك بالإنضمام إلى للفريق لمدة ٣ مواسم.
هذا وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن النصر اتفق مع وكيل أحمد موسى على تقديم عرض لفريق ليستر سيتي بمبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على الانتقال له الصيف الجاري.
النجدي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقسم اذا كان الخبر صحيح ان مافيكم عاقل 40 مليون يورو خافوا الله
زائر[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 1 ساعة
وين اعلن نادي النصر خبر مثل كذا
لا في بتويتر ولا هناك اي مسؤال بالنصر اعلن
يلا نبغي نشوف خبر وش مصور هنا الان عن هذا الخبر
بلاش مصدر وما مصدر ههههههه