أحمد موسى يمثل النصر لـ 3 مواسم

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي ” النصر ” ، اليوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق مع اللاعب النيجيري ” أحمد موسى ” نجم نادي ” ليستر سيتى ” الإنجليزي، وذلك بالإنضمام إلى للفريق لمدة ٣ مواسم.

هذا وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن النصر اتفق مع وكيل أحمد موسى على تقديم عرض لفريق ليستر سيتي بمبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على الانتقال له الصيف الجاري.