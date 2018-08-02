ويليان في مأزق بسبب وكيل أعماله المزور

نواف السالم(صدى):

قام وكيل أعمال بتزوير توقيع اللاعب البرازيلي ويليان وعرضه على العديد من الأندية دون علمه مما وضع نجم تشيلسي في ورطة.

وقام اللاعب بنشر الخطاب المزور وعليه توقيعه في حسابه على ” تويتر ” قائلا : ” في الأيام الأخيرة ، علمت أن خطابًا يحمل توقيعي بتفويض أحد الوكلاء للحديث باسمي مع الأندية ويتم تداوله في سوق الانتقالات، لكن أود أن أوضح أنني لم أوقع على مثل هذه الخطاب وكل ما جاء فيه عار تمامًا من الصحة ” .

وتابع : ” أخيرًا، بما أنه يبدو أن هناك دليلًا واضحًا على أن توقيعي قد تم تزويره، أو أسيء استخدامه على أي حال، فإن فريق المحامين الخاص بي مخول للتعامل مع الأمر واتخاذ جميع التدابير القانونية المناسبة أمام أي محاكم أو سلطات مختصة “.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم البرازيلي في طريقه إلى الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد أو برشلونة الصيف الجاري.