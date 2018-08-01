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تفاصيل إنقاذ طالبة التمريض لشاباً فقد الوعي في ” مول ” بأبها

تفاصيل إنقاذ طالبة التمريض لشاباً فقد الوعي في ” مول ” بأبها
أبها(صدى):

كشفت طالبة التمريض التي ساهمت في إنقاذ شاب تعرض لحالة إغماء داخل أحد المجمعات التجارية في مدينة أبها بمنطقة عسير عن تفاصيل الموقف.

وقالت الطالبة إنها كانت تتسوق في المجمع التجاري رفقة إخوتها عندما سقط الشاب فجأة على مسافة قريبة منهم.

وأضافت أنها ترددت قليلا في مساعدة الشاب في البداية؛ نظراً لضعف خبرتها العملية؛ لكن أخبرت الموجودين حوله أنها ستساعده بما تستطيع.

وأوضحت أنها غسلت وجه الشاب بالماء لتقليل خفقان قلبه وتوتره وخوفه، لافتة إلى أنه كان أول مريض تتعامل معه طوال حياتها.

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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيك العافية

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجهك ورزقك الخير

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزا هاخير في موازين حسناتها

[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكي الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك ويجعله في موازين حسناتك

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة

هاذولا هم ملائكة الرحمة
وفقك الله

[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامته

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجازيها الخير ويوفقها دائما

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله انه صار بخير

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يوفقك يا ابنتي ويجازيكي الخير

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 51 دقيقة

غسل وجه المريض م يحتاج لادكتورةولاطالبة
فكونا من الهياط

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