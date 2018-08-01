تفاصيل إنقاذ طالبة التمريض لشاباً فقد الوعي في ” مول ” بأبها

أبها(صدى):

كشفت طالبة التمريض التي ساهمت في إنقاذ شاب تعرض لحالة إغماء داخل أحد المجمعات التجارية في مدينة أبها بمنطقة عسير عن تفاصيل الموقف.

وقالت الطالبة إنها كانت تتسوق في المجمع التجاري رفقة إخوتها عندما سقط الشاب فجأة على مسافة قريبة منهم.

وأضافت أنها ترددت قليلا في مساعدة الشاب في البداية؛ نظراً لضعف خبرتها العملية؛ لكن أخبرت الموجودين حوله أنها ستساعده بما تستطيع.

وأوضحت أنها غسلت وجه الشاب بالماء لتقليل خفقان قلبه وتوتره وخوفه، لافتة إلى أنه كان أول مريض تتعامل معه طوال حياتها.

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