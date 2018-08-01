تفاصيل إنقاذ طالبة التمريض لشاباً فقد الوعي في ” مول ” بأبها
كشفت طالبة التمريض التي ساهمت في إنقاذ شاب تعرض لحالة إغماء داخل أحد المجمعات التجارية في مدينة أبها بمنطقة عسير عن تفاصيل الموقف.
وقالت الطالبة إنها كانت تتسوق في المجمع التجاري رفقة إخوتها عندما سقط الشاب فجأة على مسافة قريبة منهم.
وأضافت أنها ترددت قليلا في مساعدة الشاب في البداية؛ نظراً لضعف خبرتها العملية؛ لكن أخبرت الموجودين حوله أنها ستساعده بما تستطيع.
وأوضحت أنها غسلت وجه الشاب بالماء لتقليل خفقان قلبه وتوتره وخوفه، لافتة إلى أنه كان أول مريض تتعامل معه طوال حياتها.
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فهد[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك ورزقك الخير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزا هاخير في موازين حسناتها
فيصل[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكي الله كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك ويجعله في موازين حسناتك
نهى[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
هاذولا هم ملائكة الرحمة
وفقك الله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامته
ابو طيف[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيها الخير ويوفقها دائما
تركي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله انه صار بخير
ناصر[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يوفقك يا ابنتي ويجازيكي الخير
احمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 51 دقيقة
غسل وجه المريض م يحتاج لادكتورةولاطالبة
فكونا من الهياط