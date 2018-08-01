بالفيديو.. طالبة تنقذ شابا فقد الوعي داخل سوق بأبها

أبها(صدى):

في لفتة إنسانية رائعة، أقدمت فتاة على إنقاذ شاب سقط مغشيًّا عليه في أحد المجمعات التجارية بأبها أثناء تسوقها برفقة إحدى شقيقاتها.

وتفصيلا؛ أثناء قيام الفتاة المنقذة للشاب والمستفيدة مسبقًا من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالتسوق في المجمع برفقة شقيقاتها فوجئت بفقدان شاب الوعي وسقط مغشيا عليه، فباشرت الحالة واعتنت به حتى وصول مسعفي الهلال الأحمر.

وبدوره؛ كرم مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، تلك الفتاة بعدما ضربت أروع صور الإنسانية لتكون أحد الأسباب لإنقاذ حياة شاب .

وعلق المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري على تصرف الفتاة قائلا: إن المنقذة للحالة طالبة في كلية التمريض بأبها، وهي إحدى المستفيدات من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر السعودي ويستفيد منه جميع فئات المجتمع؛ حيث قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للشاب لحين وصول الفرق الإسعافية.